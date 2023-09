Raspini, animali da design I suoi pezzi top a Cortona

Giovanni Raspini, celebre gioielliere e architetto, nonché imprenditore apprezzato internazionalmente per le sue eleganti creazioni in argento, affronta una nuova sfida presentando dall’8 al 19 settembre a Cortona una serie di mobili, tavoli, specchiere, consolle, credenze e complementi d’arredo, all’insegna di un design innovativo capace di offrire forme nuove al vivere quotidiano. Dopo avere esposto i suoi ultimi manufatti al Fuorisalone 2023 di Milano, Giovanni Raspini ha scelto un ambiente decisamente diverso, il chiostro cortonese di Sant’Agostino, nell’intento di creare un contrasto suggestivo e intrigante tra la contemporaneità dei suoi arredi e un antico contenitore, molto diverso dall’atelier Corso Monforte a Milano. Le nuove creazioni, realizzate sotto la direzione artistica di Raspini con la collaborazione di Lucio Minigrilli e di Erika Corsi, segnano un tassello importante nel mondo onirico che il designer aretino da tempo propone nell’ambito del mondo degli animali. La mostra di Cortona, la cui inaugurazione avrà luogo domani alle 18, è il naturale proseguimento dell’esposizioni già fatte, a Lucignano e a Monte San Savino, dove nel Palazzo dei Topi d’argento, dove sono esposti ancora i Rinoceronti in parata. Due aspetti tecnici sono fondamentali, la tecnica della fusione a cera persa e la forgiatura nel metallo. Come afferma Raspini, "ogni opera ha la sua individualità e nasce da un progetto autonomo", dando ad ogni pezzo il valore di essere mutevole anche contro il tempo che passa “in un gioco dialogico di volumi”. Aspetto simbolico l’utilizzo del bronzo, metallo dell’eternità, infine il mondo degli animali.

Liletta Fornasari