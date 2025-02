Rapina con la pistola nel negozio. Spintone alla cassiera e poi la fuga

Rapina a mano armata a Camucia nella tarda serata di sabato. Ad essere stato preso di mira un negozio di animali che si trova nel cuore della frazione di Cortona. Si tratta del "Animal Love Pet shop" di via Sandrelli a pochi passi dal parco Emanuele Petri e dalla strada regionale 71 che attraversa l’abitato di Camucia. Due malviventi a volto coperto hanno minacciato la commessa del negozio, presumibilmente con una pistola, riuscendo a farsi consegnare l’incasso per poi scappare.

Era già l’ora di chiusura quando i rapinatori, due secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, sono entrati in azione. Il negozio, aperto da poco più di un anno ha due porte che affacciano lungo la centralissima via Sandrelli, una, la più grande, utilizzata per ingresso e l’altra, più piccola, per uscire. Erano da pochi minuti passate le 19,30.

A quell’ora per strada non c’era quasi più nessuno. La dipendente del negozio aveva già abbassato le luci e fatto la chiusura della cassa. Aveva anche serrato la porta principale e sistemato tutto per approcciarsi ad uscire dal negozio passando proprio per la porta secondaria. Mentre era sulla porta, in procinto di girare la chiave nella serratura della porta, due uomini vestiti di nero, con il volto coperto da un passamontagna, l’hanno raggiunta sfoderando presumibilmente una pistola (non si sa se l’arma fosse vera oppure giocattolo) strattonandola violentemente dentro al negozio e facendola anche cadere.

Nella penombra del locale ormai chiuso al pubblico, i due, con accento straniero, hanno agito indisturbati intimando alla donna di consegnare tutti i soldi a disposizione. I soldi non erano già più in cassa, ma custoditi nel bagno di servizio del negozio in un borsello. La dipendente, visibilmente impaurita e inerme, è stata accompagnata da uno dei due malviventi fino al luogo in cui era custodito l’incasso della giornata, mentre, l’altro attendeva al bancone facendo da palo e controllando che nessuno entrasse.

Una volta presi tutti i contanti a disposizione, millesettecentocinquanta euro, hanno arraffato anche i pochi spiccioli contenuti ancora nella cassa e hanno intimato alla donna di non muoversi e di non chiamare aiuto. Pochi minuti dopo il colpo, si sono dileguati scappando dalla stessa porta di servizio da cui erano riusciti con la forza ad entrare.

Non è ancora chiaro se ad attenderli fuori dal negozio ci fosse un ulteriore complice in auto per scappare o se i due si siano dileguati a piedi. La signora, in preda al panico, una volta accertatasi di essere rimasta sola, ha avvisato i proprietari del negozio e le forze dell’ordine. Spetterà ora ai carabinieri della Compagnia di Cortona svolgere le indagini per cercare di individuare i colpevoli. Il negozio non è dotato di telecamere.

Al vaglio degli inquirenti ci potrebbero essere le immagini di alcune telecamere di negozi che si trovano nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale rapinato oltre, forse, alcune impronte digitali lasciate sul posto dai malviventi che avrebbero agito senza guanti. "Siamo sinceramente spaventati e preoccupati per quanto accaduto", confermano i proprietari. "Il nostro è un piccolo negozio di paese e a Camucia questo tipo di fatti non accadono. Hanno atteso il sabato sera e l’ora di chiusura per entrare in azione. Credo ci stessero monitorando da qualche giorno per capire come agire, assicurandosi di riuscirci indisturbati".