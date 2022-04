Ragazzino si dà fuoco, ancora ombre sui motivi del gesto

Articolo : Si dà fuoco per gioco a 14 anni in una sfida a distanza sui social: è grave

Arezzo, 18 aprile 2022 - Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato per cercare di capire se il 14enne aretino, che si sarebbe dato fuoco per una sfida sul noto social Tik Tok, sia stato indotto da qualcuno a farlo. Intanto le condizioni del ragazzo, ricoverato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, starebbero migliorando.

Attraverso gli elementi acquisiti gli investigatori cercheranno di capire se il gesto, che ha portato il 14enne residente ad Arezzo a provocarsi ustioni sul 50% del corpo, sia stato sollecitato da qualcuno per sfida o altro, e dunque se ci siano le condizioni per una denuncia. Al momento dell'incidente il 14enne era solo in casa.