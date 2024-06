Arezzo, tredicenne investito mentre va a scuola: è grave

Arezzo, 10 giugno 2024 – Stamani un ragazzino di seconda media è stato investito mentre attraversava via Benedetto da Maiano, nei pressi della scuola Tricca. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, la Croce Bianca di Arezzo e la polizia municipale. Il ragazzino è stato trasportato in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 1 al Meyer.

Le sue condizioni sembrano gravi, nonostante non abbia mai perso conoscenza. Per effettuare i rilievi la strada, dalla rotatoria di viale Giotto fino al semaforo di via Benedetto da Maiano, è rimasta chiusa al traffico creando lunghe code nel traffico piuttosto intenso a quell’ora.