Raduno tuning a Bibbiena: la meraviglia delle auto nello stile fast&furious

Arezzo, 25 settembre 2023 – Il 1° di ottobre 200 amanti del tuning provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, porteranno le loro creazioni in località Ferrantina, per un primo meraviglioso raduno tuning in Casentino promosso da Etruria Racing e il gruppo Lion&Bull con il patrocinio del Comune di Bibbiena.

Dalle 10 alle 20 si potranno ammirare auto di ogni tipo che sono state appunto modificate esteticamente, per diventare delle vere icone di stile e bellezza meccanica. Ci sarà anche un concorso con tre categorie aperte – audio, scarico, estetica – che certamente appassionerà i presenti.

Ma cosa si intende per tuning? Il tuning nasce negli anni ’60 negli USA per poi, diffondersi in tutto il mondo, Italia compresa. Nel 2001 questo termine prima quasi sconosciuto entra a far parte dell’immaginario collettivo dopo l’uscita della fortunata saga Fast&Furious, incentrata proprio sulle auto modificate.

In Italia, le modifiche di carattere estetico o meccanico richiedono l’aggiornamento della carta di circolazione. Aggiornamento effettuato solo dopo aver svolto sul veicolo regolare collaudo presso le sedi della Motorizzazione Civile. L’unica modifica estetica e/o meccanica che non deve sostenere collaudi o revisioni è la sostituzione dei cerchi delle ruote.

In Casentino a portare avanti questo trend oggi molto in voga sono un gruppo di giovani, tutti ex studenti dell’Isis Fermi di Bibbiena, che si sono riuniti sotto il nome di Lione&Bull. Si tratta di Vittorio Chiarini, Costantino Ionut, Gazmend Sinani, Farauanu Eronim, Daniel Frasinescu con Elvis Tuning di Soci.

Si tratta di giovanissimi con la passione per le auto, il pallino per l’elettronica e la meccanica, capaci di creare meraviglie con le mani e la creatività. L’Assessore alle Associazioni Daniele Bronchi commenta: “Siamo felici di dare il battesimo a una nuova realtà che adesso si appoggia all’Etruria Racing.

Siamo felici perché si tratta di un gruppo di giovani che hanno grande inventiva, voglia di fare e grandi capacità. La loro passione è contagiosa e fa bene alla comunità intera rispecchiarsi in tanta voglia di fare. Per noi si tratta di dare fiducia, ma anche di sostenere questi gruppi di cittadini perché ciò che fanno ha comunque un risvolto positivo e di valore sul tessuto sociale”.

Paolo Volpi Presidente di Scuderia Etruria Racing commenta: “Siamo molto contenti di accogliere giovani così talentuosi tra le nostre fila. Grazie alla loro passione possiamo offrire al territorio qualcosa di nuovo, di fresco e interessante per i giovani della vallata e in generale per gli appassionati di auto.

Questa manifestazione sarà proprio questo, la bellezza delle auto modificate esteticamente, riadattate al gusto dei tempi e ancora più belle”.