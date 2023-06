Racconta la Casa Museo: lo storytelling della Fondazione Bruschi

Grazie al contributo della Fondazione Cr Firenze, Raccontami la Casa Museo è il progetto ideato dalla Fondazione Ivan Bruschi con la collaborazione dell’Associazione Noidellescarpediverse che tra settembre e novembre 2023 vedrà la Casa Museo dell’Antiquariato parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, divenire luogo d’ispirazione e sperimentazione di circa 30 eventi tra spettacoli teatrali, laboratori di scrittura creativa e didattica museale e nuovi percorsi di visita multimediale. Una casa museo è per definizione un luogo da visitare e da abitare e ogni volta che si varca la sua porta si realizza una rinnovata narrazione, quella che ciascun visitatore dipana percorrendo strade estetiche ed emotive indicate dalla collezione e dalla storia del luogo e di chi lo ha abitato. "A partire dalla specifica esperienza della casa museo si intende stimolare una riflessione più ampia sull’esperienza vissuta nei luoghi culturali che abbiano un profondo radicamento con il rispettivo contesto storico, territoriale e sociale - spiega Carlo Sisi, Conservatore della Fondazione Ivan Bruschi - Il progetto intende sviluppare il tema del "racconto dell’esperienza artistica" immaginando che le figure e gli oggetti che abitano la Casa Museo Bruschi possano aver voce a distanza di anni, secoli, millenni svelandoci segreti, finzioni e confessioni: l’opera d’arte parla, si racconta e le storie dell’eclettica collezione Bruschi prendono vita". A dar voce alle opere saranno i cittadini chiamati a creare contenuti, testi, immagini. Alle scuole verrà proposto un laboratorio che porti alla realizzazione di contenuti multimediali scritti e visivi (copy e meme) legati alle opere della collezione Bruschi, agli adulti un workshop di scrittura creativa teatrale. Lo spettacolo inaugurale di Raccontami la Casa Museo, sarà "Per Grazia Ricevuta Chiaroscuro" della Compagnia Teatri35 di Napoli che da vent’anni propone i grandi quadri di Caravaggio attraverso la tecnica dei tableaux vivants.