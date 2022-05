Raccolta rifiuti, la rivoluzione dei cassonetti

di Marco Corsi Dopo un periodo di sperimentazione, a San Giovanni è iniziata ufficialmente la "rivoluzione" dei rifiuti. Entro l’inizio dell’estate tutti i cassonetti della città saranno ad accesso controllato e per conferirvi il materiale sarà necessario utilizzare la tessera 6 Card. Il 27 aprile scorso i primi due quartieri interessati sono stati quelli del Porcellino-Ponte alle Forche e dell’Oltrarno, dove era attivo, fino ad alcuni mesi fa, il porta a porta. Dal 25 maggio la card sarà necessaria per i residenti del centro e della zona delle Fornaci. A tal proposito, mercoledì prossimo, alle 21, a Palomar, si terrà un incontro pubblico nel corso del quale sarà spiegata alla popolazione la nuova modalità di conferimento. Gli utenti dovranno premere il bottone sulla plancia elettronica del cassonetto e avvicinare la tessera al display che, letta la carta, mostrerà nome e cognome dell’utente Tari. A quel punto verrà emesso un segnale acustico che indicherà lo sblocco del box. Successivamente basterà premere il pedale oppure utilizzare la maniglia e conferire il rifiuto. Per agevolare il passaggio, il territorio comunale è stato suddiviso in tre zone e la chiusura dei cassonetti sta procedendo in modo progressivo, in tre momenti differenti, a distanza di circa un mese l’uno dall’altro. Ai cittadini viene recapitata a casa una lettera riassuntiva e esplicativa nella quale sono fornite tutte le informazioni relative alla data prevista di chiusura per la specifica zona, le indicazioni per richiedere copie o duplicati della tessera, le istruzioni pratiche su come conferire i rifiuti e il calendario degli incontri dell’amministrazione e di Sei Toscana. La terza e ultima area comprenderà i quartieri Bani e Gruccia. La chiusura delle postazioni è stata programmata il 22 giugno, mentre l’appuntamento pubblico con gli utenti è in calendario per sabato 14 giugno alla scuola media Marconi. Nel 2021, a ...