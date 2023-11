Raccolta plastica al supermercato

MONTEVARCHI

Lunedì al Centro Coop.Fi di Montevarchi è stato inaugurato l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in Pet conferite dai consumatori. Soci e consumatori potranno così usufruire di un servizio che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare. Gli ecocompattatori sono macchinari nei quali i cittadini possono consegnare le bottiglie in plastica che hanno contenuto liquidi alimentari. Quello di Montevarchi è il sedicesimo ecocompattatore installato nei punti vendita della cooperativa. In Valdarno è presente anche al San Giovanni. "Iniziative come questa sono anche un’occasione per riflettere sui nostri stili di vita e per migliorarli, anche nelle piccole cose e con piccoli gesti – ha detto Cristina Ciabatti, presidente della sezione soci Coop Montevarchi – Per i nostri soci e per i cittadini l’ecocompattatore è un’opportunità importante e concreta per fare un atto sostenibile come conferire le bottiglie di Pet in un apposito contenitore che le avvia ad una seconda vita".

I numeri di raccolta raggiunti dal 2022 ad oggi ci dimostrano che si può fare molto per ridurre le emissioni di CO2 e il nostro impatto sull’ambiente – ha aggiunto Tommaso Perrulli, responsabile progetti sociali Unicoop Firenze – Con i sedici ecocompattatori già in servizio nei nostri Coop.fi in Toscana ci auguriamo di poter coinvolgere tanti cittadini e di stimolare una riflessione sui piccoli gesti che ognuno di noi può fare per rispondere alle urgenze del cambiamento climatico". Grazie alla collaborazione di tutti, dai cittadini al punto vendita, contiamo di avviare a riciclo e dare nuova vita al maggior numero possibile di bottiglie in Pet", ha concluso Monica Pasquarelli, responsabile Ecocompattatori Coripet.