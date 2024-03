Questioni di genere, diritti e violazioni: il dibattito al campus Pionta

"Soggettività postumane e femminismi visionari: pratiche di conoscenza e nuove forme di responsabilità per un’educazione antisessista e antirazzista" è il titolo dell’appuntamento che prosegue le attività promosse in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, e che si terrà oggi 27 marzo presso il campus universitario di Arezzo dell’Università di Siena, viale Cittadini 33.

L’incontro, che si terrà in presenza e online dalle 9.30 alle 13, sarà aperto dai saluti del Rettore Roberto Di Pietra, della Delegata per le Politiche di Inclusione ed Equità dell’Ateneo Alessandra Viviani e di Cristina Capineri, Direttrice del Dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive.

Il seminario propone una riflessione sul postumano e le sue implicazioni in ambito educativo, con particolare riferimento alle questioni di genere, ai diritti e alla loro violazione.

L’evento, aperto anche a tutti gli interessati, si presenta anche come occasione di confronto e di apprendimento tra docenti, studentesse e studenti dei corsi di laurea triennali, magistrali e di dottorato. Parteciperanno le professoresse Loretta Fabbri, Francesca Bianchi, Silvia Demozzi, Maria Rita Mancaniello, in un dialogo aperto con le professioniste Elisa Serafini e Rita Usai. Coordinano l’evento Nicolina Bosco e Francesca Bracci. Maggiori informazioni sono pubblicate sul sito di Ateneo: www.unisi.it/unisilife/eventi/arezzo-le-iniziative-l8-marzo-al-campus-del-pionta. Erano due infatti le iniziative organizzate al campus universitario di Arezzo sede dell’Università di Siena, in occasione dellla Giornata Internazionale dei diritti della Donna, che si è celebrata lo scorso 8 marzo. In collaborazione con il Centro Anti Violenza "Pronto Donna" di Arezzo era stata inaugurata al Campus universitario del Pionta, la mostra "Com’eri vestita" allestita presso la sede universitaria di Arezzo. L’esposizione si concluderà proprio oggi mercoledì 27 marzo.