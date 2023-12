Questa strana domenica del villaggio

È il Sabato del Villaggio posticipato di un giorno. L’ardente attesa della festa messa in poesia da Giacomo Leopardi: il piacere fugace ed effimero della vita, quello che anche una partita di calcio può dare in un freddo lunedì prima di Natale. È una domenica senza il derby con il Perugia da gustare dopo pranzo: i rituali del calcio sono molto cambiati, come racconta il libro regalato ieri ai lettori de La Nazione.

"Un secolo di Arezzo - Storia di cent’anni di calcio amaranto" è un dono alla città che la nostra redazione ha realizzato con passione e spirito di squadra. Quello che serve all’Arezzo di Paolo Indiani per dare a questo Natale un sapore speciale.