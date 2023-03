Quell’"osso di balena" tra leggenda e realtà Fu appeso in Duomo per rievocare il diluvio

Simone De Fraja Il nuovo Museo aretino raccoglieva antichità varie provenienti da varie collezioni private cittadine che avevano iniziato a confluire nella raccolta della Fraternita dei Laici. La collezione paleontologica, composta da quasi quattrocentosettanta pezzi, trovò posto in una serie di scaffali ma una cinquantina di reperti, a causa delle dimensioni, furono sistemati diversamente fra cui femori, tibie, grossi teschi nonché un imponente osso di mammifero verosimilmente proveniente da Montione. È Antonio Fabroni, uno dei propulsori del nuovo Museo, in una sua dissertazione scientifica riproposta anche nello studio sulle acque acidule dell’aretino, che spiega di cosa si tratta: “circa il 1560 si scuoprì nelle vicinanze di Montione un lato della mandibola inferiore di una balena che, creduto una costa dello stesso mammifero acquatico, fu dall’ammirazione e dal rispetto pubblico appeso all’interno della cattedrale di Arezzo sopra una delle due porte come una prova ed un avanzo del diluvio universale: vi è rimasto finchè nel 1823 venne trasportato ad onorare il Gabinetto di Storia Naturale della Fraternita”. L’osso misurava quattro metri e ventitre centimetri di lunghezza. Insomma, sino al 1823, un imponente reperto animale si trovava esposto sopra una delle porte del Duomo e ciò non era infrequente. Anche in altri...