Quella tela di Penelope senza filo

Il caso Provincia si complica. Quasi ai limiti di un "giallo", perchè nell’arco di poche ore il presidente Polcri ha incassato l’affondo di FdI e Lega e i maldipancia di Fi e Ora Ghinelli, delusi dalla mancata staffetta verso nuove elezioni. Road map naufragata per il no di Polcri al pressing verso le dimissioni e nel centrodestra per il dietrofront dello stesso Polcri. Un rompicato. L’unica cosa certa è che tutte le forze della coalizione, pur coi rispettivi distinguo, lasciano gli scranni della maggioranza e il presidente senza il sostegno dei sei consiglieri di centrodestra. E ora che succede? I pontieri sono al lavoro, nonostante i malumori e una certa insofferenza, ma la via d’uscita appare sempre più lontana.