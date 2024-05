Quella rete di sentieri fino alla meta

Il Cammino di Santiago è come la trama di una tela: tanti fili tenuti insieme che compongono il tessuto. Come la rete di percorsi che dal 813 dopo Cristo, hanno portato a Santiago di Compostela milioni di pellegrini dalla Francia, dal Portogallo e dalla Spgna. Il Cammino è considerato uno dei tre pellegrinaggi principali della cristianità insieme a quello verso Roma e al percorso che porta in Terra Santa. Nei secoli ha conquistato un numero crescente di persone, spinte da motivazioni diverse: dall’esperienza spirituale all’opportunità di incontrare persone in viaggio da tutto il mondo e condividere un’esperienza unica nel suo genere. La destinazione finale che si raggiunge dopo centinaia di chilometri (a seconda del percorso stabilito) è la cattedrale di Santiago dove sono custodite le spoglie di San Giacomo, uno dei dodici apostoli di Gesù. La rotta più conosciuta e

Il percorso più conosciuto e battuto dai pellegrini è quello che parte dalla Francia, più precisamente da Pied de Port, un borgo ai piedi dei Pirenei. La rotta è impegnativa: ottocento chilometri in trenta giorni per arrivare davanti alla cattedrale di Santiago e ottenere la Compostela, ovvero la certificazione del completamento del Cammino.