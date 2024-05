Quel filo di lana che lega mani e cuori

Faliera ha i capelli d’argento, sta su una sedia a rotelle ma ha l’energia di una ventenne. Vive alla Casa Pia e in due anni non si è mai fermata: tutto il giorno a sferruzzare, per arrivare in tempo all’evento del cuore. Le sue quaranta coperte di lana sono il suo contributo alla causa, quella del Calcit. Che centra l’obiettivo in una domenica speciale. Lontana dal rumore del tran tran quotidiano, vicinissima alla generosità di centinaia di persone che dicono sì al richiamo del popolo dei "cappellini gialli". E lei, Faliera, è tra gli alfieri del Calcit, come le tante amiche ultraottantenni che sul mattonato stendono i loro capolavori. Un mare di colori e di umanità. In una giornata senza tempo.