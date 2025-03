Quel filo che lega le battaglie per la verità

Il filo della memoria ricuce il presente. Nell’intreccio, incredibile, tra l’avvio dell’indagine interna nelle caserme per le morti sospette di quattro vigili del fuoco e quella di Gabriella Beatrice, moglie del giocatore della Viola. Tutto in un giorno. E tutti guerrieri. I vigili che hanno lottano contro il tumore che, alla fine, li ha divorati; Gabriella nella sua vita dedicata alla ricerca della verità per il marito. Lui, il giocatore coraggioso, piegato da una leucemia. Lei, a lottare contro il muro di gomma dei silenzi nel mondo del calcio di allora. E ha continuato a fare per trentotto anni. Un filo che intreccia storie, vite, traguardi. Tra Firenze e Arezzo, con un unico obiettivo: la ricerca della verità.