Quei criminali che approfittano dei più deboli

Non finiremo mai di raccontare vicende tristi con una trama esattamente uguale. Gente senza scrupoli che raggira persone anziane che si fidano, con infantile ingenuità. È criminale ingannarli, come è criminale approfittare del candore delle persone più deboli, quelle che sono cadute in altrettante trappole classiche: quelle del figlio in difficoltà che ha bisogno di soldi e dei falsi tecnici del contatore del gas che rilasciano pure una fattura farlocca.

Ma da dove viene questa crudeltà, da dove viene questa tendenza a prendersela coi più fragili, senza riflettere che anche loro hanno in casa degli anziani che si perdono facilmente, e che loro stessi diventeranno vecchi, lenti ed esposti?