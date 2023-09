Quattro sì a Italia’s Got Talent Prosegue il sogno di Zalex in tv

di Angela Baldi

Un anno fa il talent di Sanremo, adesso è approdata ad Italia’s got Talent su Disney plus dove la trasmissione ha debuttato venerdì 1° settembre in esclusiva con una nuova puntata disponibile ogni settimana.

Fru e Aurora Leone conducono il talent show che vede sul tavolo dei giudici Elettra Lamborghini, Khaby Lame, Mara Maionchi e Frank Matano. A loro il compito di giudicare Zalex nome d’arte della 18enne aretina Valentina Gialli. Che nella prima puntata ha collezionato quattro si e una standing ovation del pubblico. Per lei solo pareri positivi da parte dei giudici dopo la performance con la canzone Stand Up.

"Il testo parla di liberà è la colonna sonora del film Harriet che parla della liberalizzazione degli schiavi neri – dice Valentina ai giudici - è una libertà anche da ciò che ci ha fatto male andare verso nuove cose, verso la luce".

"Questa performance di canto l’ho trovata davvero unica – ha detto Frak Matano - la maniera in cui canti è molto originale". Quattro sì per Valentina da parte dei giudici del programma che si sono trovati tutti d’accordo. Adesso Zalex prosegue la sua corsa verso il successo. Sul palco la giovane cantante aretina si è presentata indossando delle ali nere.

"A volte ho pensato che mi mancavano le ali, perché non sopportavo di stare qui e volevo volare via – spiega Valentina – ma c’è un momento quando canto in cui prendo il volo. La musica è la cosa che accompagna anche le cose brutte della vita e nella mia vita ci sono state, come la depressione e l’autolesionismo, ma la musica può salvare, come ha salvato me per il solo fatto di essere un sogno".

La giovanissima artista aretina che frequenta il liceo musicale di Arezzo e studia canto con Benedetta Giovagnini, ha partecipato a vari concorsi nazionali ed europei e l’anno scorso a febbraio è arrivata seconda al talent di Sanremo.

Valentina Gialli oltre ad essere una bravissima cantante, suona pianoforte, batteria e chitarra, e ha anche vinto su Teletruria la scorsa edizione del programma Talenti alla Ribalta oltre ad essere corteggiata da varie case discografiche.