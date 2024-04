Quando l’inclusione passa attraverso l’arte: una guida in Caa di Lucignano

Arezzo, 15 aprile 2024 – “Comunicare attraverso l’arte” è un’iniziativa che il Comune di Lucignano, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “G. Marcelli” di Foiano della Chiana, ha messo in campo per rendere fruibile a tutti il proprio patrimonio artistico e culturale.

L’attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione per favorire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale e sociale del paese, ha permesso la redazione di una guida in CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) che utilizza un linguaggio semplificato, associando a ogni singola parola un simbolo.

L’intento è quello di permettere anche alle persone con bisogni comunicativi complessi e a chi ha difficoltà con la comunicazione verbale e orale di avere accesso alle informazioni e a tutte le opportunità di natura culturale.

Mercoledì 17 aprile, dalle ore 16.30, nella Sala Don Marini a Lucignano sarà presentata la guida in CAA. L’evento prevede il coinvolgimento delle Istituzioni e degli Enti locali, di esperti del settore, nonché la testimonianza di cooperative e associazioni direttamente legate ai temi affrontati.

Seguirà la visita al Museo civico e un buffet di degustazione di prodotti tipici locali. “L’auspicio è che questa guida diventi un valore aggiunto per accostare chiunque alle bellezze di Lucignano, uno dei Borghi più belli e, da oggi, più inclusivi d’Italia.

Questa guida “speciale” di Lucignano, scritta interamente in CAA – fa sapere la sindaca di Lucignano - si pone l’obiettivo di rendere l’arte e le bellezze del nostro paese fruibili a tutti. La nostra attenzione ai temi dell’accessibilità e dell’inclusione si traduce nell’elaborazione di percorsi e strumenti che permettano alle persone di vivere non solo un momento di apprendimento, ma anche di socialità”.

Potenziare il canale visivo tramite la CAA (Comunicazione Alternativa Aumentativa) che utilizza un linguaggio semplificato, associando a ogni singola parola un simbolo, permette anche alle persone con bisogni comunicativi complessi e a chi ha difficoltà con la comunicazione verbale e orale, di avere accesso alle informazioni e a tutte le opportunità di natura culturale.

La lingua universale per apprezzare l’arte e la cultura, infatti, è quella della condivisione, della comunicazione tra le persone. L’idea di redigere, in via sperimentale, questo opuscolo, nasce dal progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) di Sara Menchetti, nostra concittadina, nonché studentessa della 5° ITE e appassionata di arte.

L’Amministrazione comunale di Lucignano ringrazia l’Istituto Omnicomprensivo “G.Marcelli” di Foiano della Chiana per la preziosa collaborazione e auspica che tale guida dia la possibilità a tutti di beneficiare del patrimonio artistico e paesaggistico che Lucignano offre.