Quando la scuola e le botteghe hanno tre cuori

Il mare è a due ore da qui ma loro è come se vivessero in spiaggia. Perchè gli studenti del Liceo Artistico, tra una lezione e l’altra, disegnano e realizzano cucce per polpi. Ambienti protetti, tutti realizzati in terracotta, studiati per la riproduzione. I polpi, si sa, hanno tre cuori: ma stavolta hanno trovato pane e cuore per i loro denti. E dalla scuola i ragazzi partiranno d’estate per impiantare la loro invenzione direttamente in mare, nella zona di Talamone. Piccoli studenti crescono. E nel tempo crescono tanto bene da trasformare le loro classi in botteghe. In una è cresciuto Emanuele Bicocchi: lavorava con la mamma, ora è una firma conosciuta in tutto il mondo, i suoi gioielli danzano al collo degli artisti del pop. Lui ci mette il cuore: ne ha uno solo ma vale per tre.