Quando la moda non va di moda. Il buio della crisi

La moda cammina col freno tirato. E paga il "dazio", non trumpiano (almeno per ora) dell’annus horribilis. Quello alle spalle ma che farà sentire i suoi effetti pure in quello appena iniziato. Molte aziende arrancano, alcune decine hanno già chiuso i battenti, schiacciate dal peso di una crisi che viene da lontano: i mercati internazionali, al rallentatore per l’instabilità di conflitti che agitano gli scacchieri geopolitici. E mettono a dura prova le economie di mezzo mondo. La crisi fa paura e secondo gli analisti, bisognerà resistere ancora, prima che il "ciclone" passi. Da Roma arrivano le rassicurazioni del governo: anche il distretto moda aretino potrà contare su risorse ad hoc. Una boccata di ossigeno, per chi sta già in apnea.