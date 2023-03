Quando il gioco si fa serio: sogno, fantasia, empatia Andiamo alla scoperta della magia del palcoscenico

Abbiamo notato che in molte lingue il termine “recitare” si traduce con “giocare”, in francese ad esempio si dice “jouer”, in inglese “to play”. Abbiamo riflettuto su questa particolarità e abbiamo capito che alla fine il teatro non è altro che un gioco di ruolo, in cui siamo chiamati a vestire i panni di qualcun altro.

La nostra scuola ci ha offerto una duplice possibilità: assistere a degli spettacoli teatrali e frequentare un corso con un esperto. Queste esperienze ci hanno fatto comprendere fino in fondo l’importanza del teatro.

Assistere ad una rappresentazione teatrale ci permette di metterci in relazione con l’altro, il diverso da noi, possiamo scoprire più culture, del passato e del presente.

Entrare in una sala, assistere ad una scena dopo l’altra, attiva la nostra fantasia e la nostra curiosità, è come vivere un sogno ad occhi aperti. Quando, invece, saliamo noi stessi su un palco, oltre a conoscere realtà diverse dalla nostra, dobbiamo immergersi in esse, diventarne i protagonisti e, nell’interpretare dei personaggi, scopriamo anche il valore dell’empatia.

Sapersi immedesimare negli altri è una qualità necessaria nella vita di ogni giorno, non soltanto per noi ragazzi, ma anche per il mondo degli adulti.