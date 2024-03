E’ in programma sabato 16 marzo alle 18 a Palomar, la presentazione del libro di Filippo Boni "Qualsiasi cosa accada" Fabrizio Bernini, un imprenditore visionario, la storia della sua famiglia, il potere di una promessa (Aska edizioni). E’ la storia struggente del pioniere dell’innovazione, fondatore di Zucchetti Centro Sistemi, che ha un valore universale. "Siamo felici che la presentazione di questo volume di Fabrizio Bernini sia arrivata anche nel nostro Comune ospitata nella sala conferenze di Palomar Casa della Cultura", ha detto Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni. "Bernini è un imprenditore importante che ha concorso allo sviluppo del nostro territorio sotto molteplici punti di vista, che si racconta risalendo alla propria infanzia e alla propria famiglia di origine, facendo comprendere, in maniera semplice e diretta, che spesso, dal dolore e dalle difficoltà, nascono e prendono forma figure umane significative e di valore. Un libro da far leggere alle giovani generazioni per la forza, il coraggio e l’umiltà con contiene". Una domenica pomeriggio di giugno Fabrizio Bernini, imprenditore visionario e pioniere italiano dell’innovazione, giunto all’apice del suo successo professionale, camminando per le strade del centro di Arezzo, durante una Fiera Antiquaria, ad una bancarella vede un motorino rosso degli anni Sessanta e resta folgorato. Era lo stesso modello di ciclomotore sul quale viaggiava da ragazzo, per le strade sterrate della Valdambra, dopo un’infanzia difficile con i suoi genitori nella casa de La Torre, nel comune di Bucine. La vista di quel motorino lo proietta all’indietro nel tempo e lo spinge a compiere un viaggio introspettivo dentro sé stesso, alla ricerca del senso più autentico dell’esistenza. Così, a bordo di quel vecchio Guzzino, parte alla ricerca dei luoghi della vita dei genitori, riaffronta e ricorda i loro dolori, patiti fin dalla più tenera età. Ada, la mamma, abbandonata all’Istituto Degli Innocenti di Firenze, Alvaro, il padre, caduto nel tunnel dell’alcol