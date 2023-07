Quale girone per Montevarchi e Sangiovannese? Ci potrebbero essere sorprese

Arezzo, 18 luglio 2023 – Un girone con le toscane dell’est, le umbre, le marchigiane e le romagnole. Naturalmente è una ipotesi, ma che rientra tra quelle che potrebbero essere prese in esame dalla Lega Nazionale Dilettanti per la composizione dei gironi di serie D. Quello che sembra ormai certo è che le squadre della Toscana, che sono numerose, saranno divise. Ma mentre lo scorso anno erano raggruppate in due gironi, quest’anno potrebbero essere inserite addirittura in tre. Naturalmente non c’è niente di ufficiale, ma da più parti viene presa in esame anche questa possibilità. Se così fosse il girone di Montevarchi, Sangiovannese e Figline potrebbe essere questo: Atletico Ascoli Fano Figline Forlì Fossombrone Montevarchi Orvietana Ravenna Sammaurese San Benedetto San Donato Tavarnelle Sangiovannese Siena Trestina United Riccione Victor San Marino Vigor Senigallia Vivi Altotevere Sansepolcro.

Un girone decisamente meno affascinante di quello che in realtà potrebbe essere con molte più toscane al suo interno. Basti pensare all’assenza di società storiche e blasonate come Livorno e Grosseto, ma anche di Pistoiese e Prato, che comunque già lo scorso anno erano inserite in un altro girone. Nel frattempo Montevarchi e Sangiovannese potrebbero già incontrarsi il 20 agosto in Coppa Italia. Una sfida, quella tra azzurri e rossoblù, che manca da più di due anni.

Ma attenzione, perché il contingente valdarnese potrebbe comprendere anche il Terranuova Traiana. La società biancorossa ha inviato a mezzo Posta Elettronica Certificata tutta la documentazione al Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti per la domanda di ripescaggio in Serie D, dopo la retrocessione avvenuta al termine della passata stagione per la peggiore classifica al termine della stagione regolare. Il pareggio per 0-0 al termine dei tempi supplementari nella gara di playout giocata con il Grosseto è costata la discesa nel campionato regionale. Il club biancorosso, attraverso i propri massimi dirigenti e i più stretti collaboratori, ha inviato il materiale necessario entro i termini previsti. E’ stato poi stato bonificato alla Lega Nazionale Dilettanti il previsto importo di 19.000 Euro (quale versamento ad ascriversi a tassa associativa, assicurazione tesserati, diritti di iscrizione ai campionati nazionali di Serie D e Under 19, acconto spese), oltre ad una fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza 11/07/2024 di importo pari a Euro 31.000.