"Punti meritati ma dobbiamo crescere ancora"

"Abbiamo portato a casa i tre punti ma dobbiamo ambire a fare qualcosa in più sotto l’aspetto del gioco. Stavolta non ci è mancata certo l’anima, abbiamo messo un cuore enorme e su questo dobbiamo prendere più coraggio e fiducia per fare cose tecniche ancora più importanti", ha spiegato un soddisfatto Gian Piero Gasperini dopo il successo al Bentegodi.

"Siamo stati una squadra compatta, abbiamo giocato molto vicini, con grande abnegazione. Non abbiamo preso gol in cinque partite su sette? Anche questo è un valore, siamo stati bravi nella fase difensiva, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a giocare e a puntare al ‘clean sheet’. Ma potevamo avere più coraggio, ci siamo un po’ adattati".

Fab.Car.