Puliamo il mondo 2024: Bibbiena aderisce anche quest’anno con scart

Arezzo, 16 ottobre 2024 – Tutela dell’ambiente, cittadinanza attiva, senso di comunità, promozione della pace, rispetto della diversità, giustizia sociale e climatica, torna con questi presupposti la manifestazione nazionale di Legambiente Puliamo il Mondo “Per un clima di pace”.

La storica campagna di volontariato ambientale per ripulire dai rifiuti abbandonati aree verdi, strade, piazze, sponde di fiumi e spiagge arriva anche quest’anno a Bibbiena grazie all’interessamento dell’assessorato all’ambiente e all’assessorato alla pubblica istruzione. Per il secondo anno consecutivo l’amministrazione è affiancata in questo progetto dal Gruppo Scart che sostiene l’iniziativa.

Roberta Patrocchi del Gruppo Scart commenta: “L’attenzione alla sostenibilità è fondamentale per il nostro gruppo aziendale. Tutto il ciclo vitale dei nostri imballaggi è gestito attraverso una lettura volta alla sostenibilità ambientale. Dalla scelta delle materie prime alla progettazione innovativa, dalla produzione alla logistica fino allo smaltimento, sono tutti processi aziendali che sottendono logiche sostenibili.

Per gruppo scart un approccio sostenibile genera valore durante tutto il ciclo di vita dell’imballaggio. Stimolare un pensiero attraverso attività di valore, prendersi cura di sé e degli altri anche con un semplice gesto può veramente fare la differenza e noi ci crediamo”.

Daniele Bronchi, Assessore all’ambiente commenta: “Riproponiamo l’iniziativa anche in collaborazione con i nostri istituti scolastici perché crediamo fortemente al valore di una comunità che si ritrova per costruire un futuro migliore partendo dalla tutela ambientale, ma anche per promuovere la convivenza pacifica in un mondo di gravi contrasti e contraddizioni.

Ritrovarci per mettere in atto insieme un percorso di cittadinanza attiva è anche un modo per indicare un cammino alle giovani generazioni. Ringrazio il Gruppo Scart che ci sostiene per il secondo anno consecutivo in questo percorso”. Bambini e famiglie, che saranno coinvolti anche grazie all’interessamento delle scuole del territorio, si recheranno nei luoghi maggiormente bisognosi di essere liberati dai rifiuti insieme agli amministratori.

Il Gruppo Scart anche quest’anno fornirà a tutti i partecipanti il materiale per la raccolta ovvero guanti e sacchetti e regalerà ai partecipanti una spilla ricordo dell’evento 2024. Vittoria Valentini Assessora alla Scuola commenta: “Il coinvolgimento dei nostri istituti scolastici è fondamentale; scuola, famiglie, istituzioni e territorio devono portare avanti insieme i valori che la manifestazione intende promuovere a livello nazionale e lo possono fare solo collaborando attivamente.

Ringrazio per questo le Dirigenti e i docenti tutti che si stanno adoperando per promuovere dentro e fuori dalle scuole la cultura di pace, la sostenibilità ambientale e quella sociale”.