Psychoville PunKarnival due serate al centro giovani Onda d’urto

Tre live incredibili, 4quattro djset, market con espositori da tutta Italia, ottima musica, il tutto, per chi vuole, in maschera: tutto questo e ancor di più sarà Psychoville PunKarnival, l’evento pensato e realizzato a mani, cuori e cervelli congiunti dalle due realtà associative aretine per movimentare il lunghissimo inverno in città.

Si comincerà stasera alle 22, quando le porte del Centro Onda d’Urto di Villa Severi si apriranno per accogliervi nella prima delle due serate del mini festival. Sul palco i Siouxsie and the Skunks, band punk rock romana che ha all’attivo un disco uscito a Marzo 2024, Songs about Cuddles, prodotto da Wild Honey Record, di cui ascolteremo i brani durante il live. Brani serrati, ballate lacrimose e canti laceranti per inaugurare le due serate punk rock hardcore (e molto altro) di Villa Severi.

Dopo il concerto, un giro fra gli espositori dell’area merch (presente in entrambe le serate) per conoscere artisti e realtà interessanti provenienti da tutta Italia tra fanzine, tattoo studio e abbigliamento autoprodotto, e poi pronti per ballare con le selecta di Mitla, trascinante ed eclettico dj e Muffa, amante della black music in tutte le sue sfumature, la cui storia ci racconterà attraverso le note che travalicano epoche e confini, rigorosamente in vinile.

Domani, sempre a partire dalle 22 Feldspar e Short Fuse in concerto, due band hardcore romane. Gli Short Fuse, band attiva – con vari cambi di formazione - dal 2014 che ha pubblicato con Indelirium Record e con la californiana New Age Record; i Feldspar, un nutrito numero di importanti musicisti romani che collaborano con altri artisti provenienti da varie discipline in una sorta di collettivo culturale; anime eclettiche i cui testi spaziano dalla critica al commercio di massa, alla deriva della spiritualità occidentale, esplorando le psicosi dell’individuo, spesso trascendendo in mondi immaginari.

A seguire, dj set di Homespun e di Levo, con la loro selezione musicale esaltante fra rock, punk ed elettronica.