Proxima Music diventa un centro del Trinity College London

Proxima Music diventa un centro Trinity College London per la certificazione internazionale degli esami di musica. La scuola cittadina è stata accreditata tra le sedi d’esame del prestigioso ente britannico che, attivo dal 1877, riunisce oggi realtà diffuse in oltre sessanta Paesi che sono state individuate per la qualità della proposta didattica e formativa. La volontà di Proxima Music è di fornire ai propri allievi un’ulteriore opportunità di crescita artistica attraverso la possibilità di conferire una certificazione che trova corrispondenza nel Quadro Europeo delle Qualifiche e che, attestando il livello di conoscenza della musica pratica e teorica, è riconosciuta anche da enti e istituzioni di livello internazionale. Questa affiliazione rappresenta la principale novità dell’anno di corsi 2024-2025: la scuola di via Severi potrà proporre un programma di apprendimento coordinato con il Trinity College London e diventare sede di esami nelle discipline "Musica Classica", "Musica Jazz, Rock e Pop" e "Teoria Musicale". La certificazione garantisce un percorso formativo secondo parametri tecnici e artistici a determinati livelli di apprendimento e, di conseguenza, potrà essere utilizzata in ambito scolastico come credito formativo all’esame di stato e in ambito professionale per ottenere punti all’interno di concorsi, per accedere al mondo del lavoro quando richiesta una prova certificata di conoscenza musicale e per valorizzare il curriculum vitae. L’esame Trinity, in alcuni casi, può anche valere per l’ammissione ai corsi accademici di primo o secondo livello, o per stage e tirocini d’indirizzo dei conservatori di musica secondo l’autonomia statutaria. La certificazione, inoltre, configura una fonte di gratificazione per lo studente, andando ad aumentare l’autostima e a incoraggiare il proseguimento negli studi e il perfezionamento. Gli esami sono disponibili per molteplici indirizzi di studio proposti da Proxima Music tra canto e strumenti a corda, a fiato, a tastiera, percussione o elettrici.