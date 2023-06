Proxima Music celebra Festa della Musica 2023 con concerto a Spazio Seme

Proxima Music celebra la Festa della Musica 2023. Il concerto di fine anno della scuola aretina è in programma stasera quando dalle 20.30, gli allievi dei corsi di musica moderna saranno protagonisti di una serie di esibizioni a Spazio Seme volte a omaggiare il mondo delle sette note nelle sue varianti maggiormente contemporanee. La serata, dal titolo "Proxima Live", è a ingresso gratuito ed è stata organizzata in occasione dell’evento internazionale della Festa della Musica istituita nel 1982 in Francia. Il concerto vedrà alternarsi musicisti e cantanti di diverse età che hanno vissuto i corsi di Proxima tra tanti generi moderni jazz, rock, pop e blues, interpretati con i vari strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione.