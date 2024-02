Protezione civile ‘Lezione’ ai ragazzi

TERRANUOVA

La Protezione Civile incontra gli studenti. E’ accaduto giovedì mattina a Terranuova, dove in aula consiliare un gruppo di alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ha incontrato chi, tutti i giorni è in prima linea per la difesa del territorio e delle vite umane. Un momento di riflessione e condivisione che l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII ha inserito nel progetto curriculare. L’iniziativa è stata organizzata dalla Protezione Civile per formare in modo sempre più consapevole anche i più giovani del loro ruolo nella prevenzione e nella gestione delle calamità naturali. I volontari hanno spiegato ai ragazzi che le conseguenze di un evento calamitoso possono essere sensibilmente ridotte attraverso la conoscenza dei meccanismi che lo generano, anche con l’adozione di alcuni accorgimenti. Durante la mattinata sono state fornite indicazioni sulle buone pratiche di comportamento per ridurre l’esposizione al rischio e per collaborare efficacemente durante le operazioni di soccorso, ed illustrati elementi utili per relazionarsi al numero unico di emergenza 112.

I pacchetti didattici organizzati dalla Protezione Civile, differenziati in base all’età degli studenti, sono rivolti alle classi quarte della scuola primaria Bettino Ricasoli e alle terze della scuola secondaria di primo grado. Dopo l’incontro in sala consiliarie, gli alunni sono stati accompagnati in piazza Liberazione dove erano presenti punti informativi sul tema dei rischi prevalenti sul territorio, oltre alla esposizione di mezzi d’emergenza e di soccorso sanitario, con la presenza di vigili del fuoco, Misericordia e Gaib, Gruppo Antincendio boschivi del sistema di Protezione Civile. Una mattinata di grande insegnamento per i giovani studenti.