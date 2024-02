I trattori puntano su Roma, dal presidio di Arezzo in 250 pronti a partire

Arezzo, 4 febbraio 2024 – Partiranno lunedì 5 febbraio alle sette, destinazione Roma Nord, i circa 250 trattori in sosta al presidio di Foiano della Chiana (Arezzo) vicino al noto outlet Valdichiana Village.

L’intento degli agricoltori, che da giorni portano avanti la loro protesta, è quello di raggiungere un nuovo presidio nella zona settentrionale della Capitale e proseguire così la battaglia articolata in dieci punti contro le direttive della comunità europea.

"Raggiungeremo Roma tramite la via Cassia – spiega uno dei portavoce, il lombardo di Desenzano sul Garda Andrea Papa –. L’obiettivo è quello di convogliare più mezzi possibile”. Oggi giornata di pausa e di raccolta di ulteriori adesioni.

Durante questa settimana di presidio i lavoratori del settore, riuniti sotto la sigla di Riscatto agricolo, hanno effettuato blocchi degli spazi davanti al casello A1 di Valdichiana e occupato in modo pacifico il parcheggio dell'outlet. Nessuna tensione con le forze dell'ordine, presenti in maniera massiccia ogni giorno.

“Domani la protesta, come detto, sarà sui trattori e vedremo come si articolerà una volta a Roma”, ha concluso l'altro portavoce Salvatore Fais. La protesta è stata nominata 'marcia su Roma’ nel manifesto diffuso in tutta Italia.