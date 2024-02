Continua la protesta dei trattori. “E lunedì andiamo a Roma”

Siena, 3 febbraio 2024 – La protesta degli agricoltori non si placa. Mattinata complicata in A1 all’altezza del casello a Bettolle, in Valdichiana senese, dove il corteo di trattori degli agricoltori ha sfilato per il quinto giorno di fila nella zona. Circa trecento i presenti, fanno sapere gli organizzatori della mobilitazione di Riscatto agricolo. "Lunedì partiamo alle 7 e andiamo a Roma", assicura Salvatore Fais del movimento Riscatto Agricolo.

Proteste anche a Orvieto, dove nella prima mattinata di oggi, 3 febbraio, è ripresa la protesta degli “agricoltori traditi” riuniti nel comitato nazionale che da giorni sta manifestando in tutta Italia. Dopo il presidio all'altezza della rotatoria della complanare di Orvieto Scalo, i mezzi agricoli - alcune decine - si sono mossi in corteo fra la stessa e lo svincolo autostradale A1 di Orvieto, lungo via Costanzi, sempre controllati a vista dalle forze dell'ordine. Significativi i disagi per chi deve uscire o raggiungere lo svincolo dell'Autosole, a causa della presenza dei mezzi su via Costanzi.