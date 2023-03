Protesi ortopediche e attrezzature aree verdi

Azienda commerciale in prodotti in legno per attrezzature aree verdi, ricerca tirocinante per inserirlo e formarlo all’ interno dell’ area commerciale. Si occuperà dei rapporti con i clienti, formulazione di offerte, gare di appalto. Lavoro part time. Retribuzione mensile lorda: 600 euro. Sede Bibbiena. Richiesta laurea. e lingua inglese e dei principali strumenti informatici. Codice: AR-186768. Scadenza: 11 aprile.

Azienda del settore di fabbricazione di protesi ortopediche, ricerca 1 impiegato amministrativo che si occuperà di amministrazione aziendale, utilizzo gestionale per fatturazione e preventivi, attività di segreteria, lettura bilanci e corrispettivi. Richieste ottime capacità di utilizzo pc e formazione base su lettura bilanci e corrispettivi. Lavoro part time. Contratto a tempo determinato. Sede San Giovanni. Codice. AR-186815. Scadenza: 11 aprile.