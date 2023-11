"Pronti nuovi itinerari storici". Boccata d’ossigeno per il turismo. E Seri diventa l’ambasciatore

di Sonia Fardelli

Marco Seri, assessore , ha ricevuto (nella foto) la nomina di ambasciatore della Feisct, la Federazione Europea itinerari storici culturali turistici.

Una nuova figura creata dalla stessa federazione per essere più presente nel territorio e riservata a persone che si sono distinte in ambito culturale e nella promozione del turismo. Una soddisfazione per l’assessore Seri, che per dieci anni è stato anche presidente della Pro loco e che di recente ha creato anche l’associazione storica poppese per divulgare all’estero e nelle scuole la storia del paese.

Come sta andando il turismo a ?

"Nel Casentino, unico nel suo genere per il turismo lento e culturale, spicca il Comune , capofila dell’Ambito turistico, che ha registrato più di 77 mila presenze nel 2022, un risultato ancora in incremento rispetto al 2021. Adesso attendiamo fiduciosi i dati del 2023 con il tutto esaurito nelle strutture ricettive".

Che riflessi avrà questo suo nuovo ruolo sulla cittadina e in Casentino? "Sono già stati creati qui itinerari storico culturali turistici?

"La Federazione promuove il turismo culturale, educando alla sostenibilità attraverso borghi e itinerari culturali. La Feisct fornirà strumenti ed azioni attraverso le quali creeremo una community per lo scambio e la trasmissione di esperienze e di momenti formativi, per crescere insieme e confrontarci. Il Casentino offre molteplici possibilità di itinerari culturali e religiosi grazie alla presenza anche di Camaldoli e della Verna uno dei maggiori luoghi della spiritualità francescana. Ricordo inoltre, il Cammino di Dante in Casentino che dopo aver partecipato alla sanguinosa battaglia di Campaldino nel 1289, fu ospitato nei vari Castelli dei Conti Guidi per quasi un anno. Per non parlare del Parco delle foreste casentinesi che offre infinite possibilità lungo gli oltre 600 km di sentieri con escursioni per tutti e in tutte le stagioni. Da non dimenticare anche gli itinerari delle ricchezze materiali ed immateriali intorno alle varie antenne dell’Ecomuseo".

Quali sono gli obiettivi che vuol raggiungere con questa importante nomina?

"Un primo passo è stato sancito proprio in occasione del conferimento della nomina di ambasciatore a Torre del Lago Puccini, ospiti della Fondazione Giacomo Puccini. Un incontro sul tema delle comunità dell’acqua promosso da Feisct e Casa Europa di Viareggio, durante il quale è stato sottoscritto il ‘Manifesto dell’Arno’ che vuole sancire la collaborazione dei diversi soggetti associativi ed enti, al fine di dare una nuova vivibilità al fiume oltre contribuire a far crescere nelle comunità locali il senso di attenzione e cura del fiume, dalla sorgente alla foce, e più in generale della risorsa acqua come bene da tutelare. Mi farò portavoce presso il mio Comune e tutti i Comuni casentinesi bagnati dal fiume. Essere ambasciatore della Federazione – conclude Seri – rappresenterà un ulteriore modo per promuovere il nostro territorio e le sue ricchezze. Sfruttare nuove opportunità che si creeranno attraverso il Feisct, i suoi partner ed ogni altro supporto che possa darci l’Europa, anche partecipando ai vari bandi. Una rete di istituzioni da cui e il bel Casentino potranno solo trarre beneficio, ed io sarò onorato di poter continuare a lavorare in tal senso".