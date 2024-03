Progetto scuola-lavoro. Ragazza assunta

Dal progetto "Cna orienta" ad un’esperienza concreta di inserimento lavorativo. Da qualche giorno infatti nell’azienda "Plateau Pasta" di Poppi sta lavorando una ragazza iscritta alla classe terza del Galileo Galilei, in quello che la legge definisce come percorso duale, che prevede due mattinate di presenza a scuola e quattro in azienda. "Questa forma di alternanza rafforzata scuola-lavoro – commenta la dirigente scolastica Elisabetta Batini – basata su una legge che esiste dal 2015, ha bisogno di trovare partner disponibili e devo quindi ringraziare l’azienda che si è rapportata subito con noi in modo immediato e schietto. La studentessa è seguita anche da un tutor scolastico che verifica la sua attività di studio". Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente di Cna Casentino Marcello Bernardini.