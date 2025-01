“Progetto Neve”. 80 studenti valdarnesi sulle piste di Andalo

Arezzo, 28 gennaio 2025 – Anche quest’anno la grande partecipazione al Progetto Neve 2025 da parte di oltre 80 studenti dell'IIS Varchi di Montevarchi. L'iniziativa si è tenuta ad Andalo dal 19 al 23 gennaio: ogni giorno, tra mattino e pomeriggio, gli studenti hanno svolto quattro ore di lezioni tecniche con i maestri della Scuola italiana di sci “Dolomiti di Brenta”, per potenziare e migliorare le proprie capacità motorie, mentre le restanti ore della giornata sono state impiegate per scoprire la montagna, per godere delle sue bellezze naturalistiche e per socializzare. I grandi risultati ottenuti da tutti i ragazzi, e in particolare dai principianti, sono motivo di grande orgoglio per tutto l’Istituto. I rifugi convenzionati con il progetto hanno accolto i giovani sciatori e messo a disposizione per pranzo i loro prodotti locali, molto apprezzati da tutti. La gioia dello stare insieme e della condivisione dopo la fatica dello sci, l'aiuto reciproco nelle difficoltà e l'entusiasmo di vivere esperienze nuove insieme sono stati motivo di crescita per tutti i partecipanti. Questo ha favorito l'inclusione e la collaborazione fra gli alunni delle diverse classi, nel rispetto delle regole e nella gestione delle attività. Per tutti è stata una valida occasione educativa, utile anche a rafforzare la propria autostima, con l'adattamento ad un nuovo ambiente e con il superamento delle difficoltà.