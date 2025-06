Arezzo, 27 giugno 2025 – È stato avviato in queste settimane un ampio progetto di riordino istituzionale del Comune di Terranuova Bracciolini, che punta a riformare e aggiornare i principali strumenti normativi dell’ente: lo Statuto comunale, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e la disciplina lo stemma del Comune. Si tratta di un processo che intende rafforzare l’identità istituzionale dell’ente e contribuire a un ordinamento più moderno, trasparente ed efficiente. Nello specifico, il percorso di riordino – promosso su iniziativa del Presidente del Consiglio comunale Leonardo Ciarponi e affidato alla Commissione Affari Istituzionali, che si è riunita in seduta lo scorso 9 giugno – si pone l’obiettivo di dare nuova forma e sostanza allo Statuto comunale e al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nonché di disciplinare, per la prima volta in maniera ufficiale, lo stemma del Comune.

“Questa riforma – ha dichiarato il Presidente del Consiglio comunale Leonardo Ciarponi – rappresenta un’occasione preziosa per dare ai cittadini strumenti più chiari, moderni e partecipati, riaffermando al contempo il ruolo del nostro Comune all’interno del contesto istituzionale nazionale e locale. È anche un modo per restituire dignità alla nostra identità simbolica e normativa, colmando alcune lacune storiche, come la mancata disciplina dello stemma comunale”. I lavori seguiranno una tabella di marcia articolata, che vedrà una prima fase dedicata alla definizione formale dello stemma, elemento simbolico ed identitario di grande rilievo, la cui approvazione è prevista entro la fine dell’autunno. Successivamente si procederà alla revisione dello Statuto, la legge fondamentale del Comune, con l’obiettivo di renderlo più aderente alle nuove esigenze della vita amministrativa e democratica. Infine sarà affrontata la modifica del Regolamento del Consiglio comunale, per adeguare modalità e strumenti dell’attività dell’assemblea cittadina.