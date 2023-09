Professionisti del digitale: "Nuovi spazi per i giovani"

Un pieno di giovani alla Zucchetti Centro Sistemi di Terranuova per l’open day di presentazione del corso Its Cloud Developer per tecnico superiore per lo sviluppo di soluzioni web & mobile con tecnologie cloud.

Si tratta di un corso post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software.

A illustrare il corso Fabrizio Bernini (presidente di Confindustria Toscana Sud e di Zucchetti Centro Sistemi), insieme a Gabriella Gabrielli (direttrice del corso Its di Confindustria Toscana Sud) e Daniele Simoncini (docente Its Prodigi). Per maggiori informazioni sulle iscrizioni contattare Assoservizi allo 0575 401707 o all’email arezzo@ itsprodigi.it.

Its Cloud Developer è un corso specialistico sulla programmazione e la realizzazione di software in ambito mobile e web, Cyber Security e Digital Marketing, una vera e propria Academy indirizzata a giovani diplomati dai 18 ai 35 anni che desiderano intraprendere un percorso di crescita nel mondo dell’informatica. Gli studenti al termine del percorso saranno in grado di creare e testare applicazioni con tecnologie cloud, arricchendole con funzionalità avanzate di calcolo e di intelligenza artificiale.

"Secondo gli ultimi dati del centro studi Confindustria, nei prossimi cinque anni le aziende italiane avranno bisogno di 500 mila profili di alta specializzazione scientifico-tecnologica; al tempo stesso esiste un mismatch che interessa un’assunzione su 2, un tasso di disoccupazione giovanile del 25% e 2 milioni di giovani che non studiano, né lavorano, né ricevono una formazione (l’Italia detiene il record europeo dei Neet) – dice Fabrizio Bernini – in questo contesto gli Its Academy costituiscono un valido strumento per la formazione tecnico-professionale post diploma che fornisce formazione di qualità in linea con i fabbisogni delle aziende".

Il corso prevede 25 posti ed è possibile consegnare la domanda di partecipazione fino al 6 ottobre 2023. Per essere ammessi è necessario essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e superare una prova di selezione. Il percorso avrà una durata biennale per un totale di 2000 ore, di cui 900 nelle aziende del settore.