Primo Maggio con sindacati e associazioni. Il ricordo di Piero Bruni e Filippo Bagni

Primo Maggio di iniziative congiunte per Acli, Cisl e Mcl. Le tre realtà promuoveranno un intenso programma di appuntamenti che, dalla mattina al tardo pomeriggio di mercoledì 1 maggio, forniranno un’occasione per condividere i valori alla base della Festa del Lavoro e dei Lavoratori come giornata dedicata alla commemorazione, all’aggregazione e alla riflessione su tematiche e problematiche di stretta attualità. Le celebrazioni verranno aperte alle 9.30 dalla visita all’Archivio di Stato per la deposizione di una corona di fiori e da un incontro con i familiari di Piero Bruni e Filippo Bagni che, nel 2018, persero la vita in seguito a un tragico incidente. La delegazione si trasferirà poi al monumento ai caduti sul lavoro in via Mecenate dove verranno ricordate tutte le morti bianche sul territorio per stimolare una riflessione sull’importanza di promouovere la cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità. Il programma proseguirà dalle 16 con un dibattito ospitato dalla CaMu - Casa della Musica in piazza Grande e moderato dal giornalista Luca Tosi con Luigi Scatizzi (presidente Acli di Arezzo), Silvia Russo (segretaria generale della Cisl Arezzo) e Maurizio Pagliai (presidente Mcl Arezzo). Alle 16.30 concerto dell’Orchestra Giovanile di Arezzo, alle 18.30 Santa Messa per i caduti sul lavoro alla Pieve. Il Primo Maggio dal circolo Acli di Ruscello alle 10.30 “Camminata libera per tutti”.