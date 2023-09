Prevenzione cardiologica: due giornate informative nelle Farmacie Comunali

Arezzo, 19 settembre 2023 – Informazioni e approfondimenti sulla prevenzione cardiologica. Mercoledì 20 e giovedì 21 settembre, le Farmacie Comunali di Arezzo saranno sede di un’iniziativa orientata a sensibilizzare i cittadini verso le corrette pratiche per vivere una ripartenza delle attività lavorative, scolastiche e sportive all’insegna di serenità e sicurezza.

I farmacisti saranno a disposizione per fornire consulenze gratuite e personalizzate sulle piccole accortezze per restare in salute, per adattare il corpo all’arrivo della nuova stagione e per scongiurare i rischi collegati all’emergere di eventuali patologie cardiache.

Una particolare attenzione dovrà essere riposta verso lo stile di vita con la consapevolezza che fumo, sedentarietà, sovrappeso, pressione alta e glicemia, oltre all’avanzare dell’età, incidono sul benessere del cuore e richiedono controlli più frequenti. In quest’ottica, la prevenzione primaria fa riferimento a una riduzione dei fattori di rischio attraverso l’attività fisica, la riduzione dello stress, la sana e bilanciata alimentazione e l’eventuale utilizzo di integratori.

Queste accortezze devono essere affiancate da una prevenzione secondaria con test e screening da svolgere periodicamente per tenere sotto controllo il corpo e anticipare eventuali problematiche.

Tra questi rientra l’Elettrocardiogramma consigliato per sportivi amatoriali o agonisti, per soggetti a rischio sottoposti a controlli in prevenzione primaria (quali diabetici e ipertesi), per persone in prevenzione secondaria dopo eventi patologici, per controlli in caso di insorgenza di segni o sintomi collegabili a patologie cardiache, con le strumentazioni che saranno disponibili alle farmacie “Campo di Marte”, “Fiorentina” e “San Leo”.

Il tracciato dell’esame verrà inviato a un centro cardiologico attraverso un collegamento in telemedicina e immediatamente refertato per ottenere risultati affidabili in tempi rapidi. Un secondo test è l’Holter Cardiaco che sarà presente alle farmacie “Campo di Marte”, “Giotto” e “Mecenate”, permettendo di studiare nell’arco della giornata il comportamento della frequenza cardiaca, soprattutto in soggetti con pregressi episodi aritmici quali tachicardia, fibrillazione e extrasistolia.

«Queste due giornate - spiega il dottor Massimo Sisani, amministratore delegato delle Farmacie Comunali di Arezzo, - vogliono essere un’occasione per parlare ai cittadini e con i cittadini di prevenzione cardiologica.

È doveroso ricordare che le patologie cardiovascolari configurano oggi la prima causa di decesso in Italia, dunque riteniamo determinante mettere a disposizione un ulteriore elemento di accesso a strumenti di prevenzione e controllo come la telemedicina allo scopo di prendersi cura della propria salute e condurre una vita in maggior sicurezza».