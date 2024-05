Preti e Polizia in campo per don Paolo

Un torneo di calcio a 5 e un convegno per ricordare don Paolo De Grandi, scomparso nel 2016, stroncato da un arresto cardiaco. Stava giocando a calcio, quando si accasciò a terra sull’erba di quel campetto da calcio che aveva voluto per i suoi ragazzi della parrocchia. Don Paolo aveva un passato da calciatore professionista, ma poi un incidente d’auto stroncò i suoi sogni. Nel 1998 intraprese un viaggio a Lourdes come volontario barelliere: iniziò in quel momento il percorso che lo portò a scoprire la sua vocazione. Prese i voti nel 2005 e approdò ad Arezzo. Guidava le parrocchie di Campoluci e Castelluccio, ed era cappellano della Polizia di Stato. Il pallone, in realtà, non lo aveva mai lasciato: era diventato il capitano della Nazionale sacerdoti. Oggi, alle 15,30, all’Olmoponte avranno inizio le partite di calcetto a 5 tra: Selecao Sacerdoti di Calcio, Clericus Arretium, Gendarmeria del Vaticano, Amici di Don Paolo, Polizia di Stato e Calcio Champagne Arezzo. Poi, alle 19 all’Hotel Minerva, l’incontro "Il Vangelo attraverso il calcio. Don Paolo De Grandi il Sacerdote Calciatore". Il ricavato sarà donato alla Caritas Arezzo e alla AIL di Arezzo Federico Luzzi onlus.