Presto il battesimo della nuova area giochi

Nei prossimi giorni potrà

essere consegnata alla comunità di Sansepolcro la nuova area giochi inclusiva realizzata all’interno del Parco del Millenario di via XXV Aprile. L’intervento, che ha raggiunto la fase conclusiva, è stato realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità. L’importo inizialmente previsto dell’intervento pari a 28.550 euro e finanziato in parte con i fondi dell’amministrazione, è stato successivamente integrato da una risorsa aggiuntiva per strutture in favore di persone con disabilità. Prevista anche la fornitura di due nuove panchine e due nuovi tavoli pic-nic per una migliore fruizione del Parco, che permetterà ai bambini con disabilità di avere uno spazio all’aria aperta, accessibile e con giochi privi di barriere architettoniche.

All’interno del Giardino Pubblico della Rimembranza è inoltre stato fatto un importante intervento di valorizzazione dell’area a verde pubblico, con la realizzazione di uno spazio gioco già fruibile da alcuni giorni da tutti i bambini.