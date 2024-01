Presepe vivente: 250 figuranti animano Le Ville

MONTERCHI

Nel weekend che conclude le festività natalizie, seppure con l’incognita maltempo, sono ancora due le rappresentazioni del presepe vivente più conosciuto in Valtiberina, quello di Le Ville, principale frazione del Comune di Monterchi. Così conosciuto che anche quest’anno il numero di visitatori è stato sostanzioso, con persone venute un po’ da tutta Italia che hanno percorso centinaia di chilometri proprio per questo specifico motivo. L’appuntamento è per le 17,15 sia di oggi, giorno dell’Epifania, che di domani, domenica, nell’area accanto alla chiesa di Santa Maria della Pace e alle abitazioni circostanti. Dopo aver preso il via a inizio degli anni 2000 e aver goduto anche di una eccezionale finestra di visibilità nella trasmissione "A sua immagine" su Rai Uno, questo evento era stato fermato dal Covid-19 nel biennio 2020-21 (e fin qui tutto normale), poi però la sua assenza si è protratta nel 2022 a causa delle incomprensioni con il nuovo parroco – ora trasferito – che avevano impedito agli organizzatori dell’associazione "Venite Adoremus" di lavorare con i dovuti tempi, per cui la decisione di un anno fa era stata quella di appoggiarsi su Gricignano di Sansepolcro.

Il 2023 ha allora interrotto questa parentesi, con il ritorno degli oltre 250 figuranti in una comunità di 400 abitanti e delle 57 scene sull’originario itinerario, lungo circa un chilometro. Il paese ha insomma ritrovato in pieno il presepe e il conseguente successo che si trascina appresso, vedendo gratificato in pieno il lavoro di quei volontari che in pratica si adoperano per tutto l’arco dei dodici mesi. Prova che sia che in nessun altra località del comprensorio tosco-umbro, vi siano stati cinque giorni di rappresentazioni: 26 e 30 dicembre; 1, 6 e 7 gennaio.