Presepe nel mirino dei vandali. Il raid nel cuore del centro storico

di Claudio Roselli

SANSEPOLCRO

Un presepe parzialmente distrutto prima ancora che gli appuntamenti delle festività abbiano inizio a Sansepolcro. La speranza è che non sia stato un brutto presagio ma, se le premesse sono queste, non si può di certo affermare che la partenza sia stata delle migliori.

È successo nella notte fra sabato e domenica, dove ignoti se la sono presa con una parte degli allestimenti esterni della quinta Mostra di Arte Presepiale-Città di Sansepolcro, con la raffigurazione appena allestita dalla Proloco di Gricignano, che collabora oramai da anni con l’associazione organizzatrice dell’evento, l’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, in prima fila dal 2019 (con la sola parentesi del 2020 causa Covid) per regalare alla città un’interessante attrattiva in più nel centro storico.

Purtroppo, una parte di quanto i volontari di Gricignano avevano con passione preparato è andata distrutta e gli autori della bravata si sono pure divertiti a lasciare sul posto bottiglie di birra, superalcolici e relativi bicchieri.

Un gesto che ha subito alimentato rabbia fra i cittadini per la mancanza intanto di educazione e senso civico, nonché di rispetto verso chi si adopera in favore del Borgo e poi per il fatto che il vandalismo si è spinto persino sulle tradizioni consolidate e sulla cultura radicata che portiamo avanti in occasione del Natale.

L’Accademia Enogastronomica della Valtiberina si è ovviamente dichiarata indignata per quanto accaduto.

"Crediamo che sia necessario potenziare i controlli in città, in particolare nelle zone calde – ha scritto il sodalizio in una propria nota - e aumentare l’impianto di videosorveglianza. Siamo solidali con la Proloco di Gricignano per la bella rappresentazione che stavano allestendo e la invitiamo a proseguire con lo stesso impegno". Un episodio accaduto di fatto a ridosso del taglio del nastro. "Mancano pochi giorni all’inaugurazione e non sarà questo brutto episodio che ci impedirà di regalare a Sansepolcro una bella Mostra di Arte Presepiale. Questo lo dobbiamo ai cittadini e alle tante associazioni che stanno collaborando con noi da mesi all’allestimento, lavorando giorno e notte".