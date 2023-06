Presentazione Libro, "Il Cerchio di Coltrane" sulla Massoneria in Toscana

Si svolgerà oggi alle 18 alla libreria Feltrinelli Point di via Garibaldi 107 ad Arezzo la presentazione del libro "Il cerchio di Coltrane" breve storia della libera muratoria in Toscana di Emiliano Bartolozzi, ingresso libero. Esiste una regione del mondo più bella della Toscana? O che abbia dato al mondo così tante menti eccellenti in ogni campo ed in ogni secolo? Esiste una regione con più iniziati alla libera muratoria? La Toscana è figlia del Rinascimento, il Rinascimento è figlio dello studio dell’alchimia e della riscoperta del Noplatonismo. In questo clima nasce il vero spirito toscano, uno spirito libero ed aperto, su questo fertile humus attecchirà la massoneria.