Presentazione del libro 'Il violino svelato' a Casa Petrarca ad Arezzo

L’Associazione musicale Dima di Arezzo con Academ editore e "Meraviglia Italiana", in collaborazione con Ancos Arezzo, per il ciclo Dima Racconta nella sede di Casa Petrarca ad Arezzo, organizza la presentazione oggi alle 18 del libro: "Il violino svelato. Storia, tecniche e segreti della liuteria italiana da Stradivari a oggi". Il testo propone l’illuminante e approfondita intervista del giornalista Roberto Messina al celebre liutaio cremonese Stefano Trabucchi, presidente del Gruppo Liutai di Confartigianato Cremona, eccellenza nel suo campo. All’incontro a ingresso gratuito in via dell’Orto 30, presenti l’autore e il maestro Trabucchi. Poi musica con i maestri Giorgio Albiani e Sergio Messina.