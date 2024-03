Prende il via la rassegna regionale di tutti i Cori Scolastici

Con oltre 500 studenti partecipanti e 14 cori parte lunedì 11 marzo dalle 9 alle 13 alla Sala Vasariana, in via del Praticino ad Arezzo, la Rassegna Regionale dei Cori Scolastici organizzata dall’USR Toscana, all’interno del Piano Regionale per la Musica dell’USR Toscana. Un’iniziativa che vuole promuovere la pratica corale nelle Scuole della Toscana e riunire in due festose giornate tutti i cori scolastici attivi nella Provincia di Arezzo. La rassegna si aprirà con i saluti istituzionali del Responsabile del Piano Regionale per la Musica dell’USR Toscana Dott. Giuseppe Tavanti e del Provveditore agli Studi di Arezzo Dott. Roberto Curtolo. Si entrerà poi nel vivo della musica con tutti i cori partecipanti con bambini dalla Scuola dell’Infanzia fino ai più grandi del Liceo Musicale Petrarca di Arezzo.

Sarà l’occasione per vivere insieme la musica dei cori, incontrarci e ascoltare bella musica.

"Dopo le azioni dedicate al potenziamento della pratica strumentale d’insieme e dell’ascolto consapevole della musica - Commenta il Responsabile Dott. Tavanti dell’USR Toscana - l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha pensato quest’anno di sensibilizzare tutte istituzioni scolastiche nei confronti delle molteplici e significative valenze formative derivanti dalla pratica corale. La risposta è stata incoraggiante: 274 dirigenti scolastici e docenti coinvolti nella formazione specifica sulla coralità e 92 cori che si esibiranno nella nostra Rassegna Regionale Cori Scolastici. I due eventi della Rassegna che l’IC Martiri di Civitella ha ben organizzato nel territorio aretino costituiscono una preziosa opportunità di incontro tra diverse esperienze didattiche, oltre ad un’importante occasione di crescita per i ragazzi, non solo a livello musicale, ma anche sul piano socio-emotivo". La rassegna proseguirà il 14 marzo al Teatro Moderno di Tegoleto. L’iniziativa si svolge con il contributo di Chimet Spa.