Premio per il miglior vin santo

Ai nastri di partenza la nuova edizione de "Il vin santo come una volta". Si tratta della quinta edizione del concorso organizzata con passione e dedizione dalla Pro Loco di Pietraia presieduta da Dante Giorgi. "L’obiettivo - spiegano gli organizzatori capitanati da Sara Valeri che è presidente del concorso - è quello mantenere vive le antiche tradizioni come quella di produrre il vin Santo in maniera artigianale usando tecniche che si tramandano di padre in figlio come un’eredità da custodire gelosamente. Infatti, è esclusa la partecipazione di imbottigliatori professionisti, aziende agricole o simili, il cui vin Santo è prodotto per fini commerciali. Altro obbiettivo primario è quello di attrarre verso questa antica arte le nuove generazioni affinché possano imparare e tramandare questa tecnica e mantenerla viva nel tempo". Saranno ammessi al concorso, patrocinato dal Comune di Cortona e dalla Regione Toscana, i vin santo prodotti da uve coltivate in tutta la Regione. La raccolta dei campioni per partecipare è già cominciata. Ci sarà tempo fino al 27 febbraio (info [email protected]). Il 1° marzo è in programma la degustazione della giuria composta da 10 membri composta da esperti sommelier e produttori. La premiazione è in programma sabato 22 marzo nella sala civica della Pietraia con un evento aperto al pubblico. Dallo scorso anno è stato introdotto il Premio "Alfonso Baldetti" per omaggiare il compianto imprenditore vitivinicolo prematuramente scomparso, che fin dall’inizio aveva collaborato fattivamente al concorso.

La.Lu.