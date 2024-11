Premio Pancrazi a Mercalli. Il super esperto di clima protagonista al Signorelli

Luca Mercalli, tra i massimi esperti nel panorama nazionale e internazionale di meteorologia e climatologia, salirà questa mattina alle ore 10 sul palcoscenico del Teatro Signorelli di Cortona per ricevere il premio Pietro Pancrazi 2024. La Fondazione Nicodemo Settembrini che porta avanti il riconoscimento sin dal 2012, ha scelto, infatti, quest’anno il noto climatologo, volto noto della tv, giornalista scientifico e presidente della Società meteorologica italiana fondata nel 1865. Una figura di spicco del panorama nazionale che si occupa, tra le altre cose, di ricerca su variazioni del clima e ghiacciai delle Alpi occidentali, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, comunicazione del rischio climatico, efficienza energetica, energie rinnovabili e sostenibilità ambientale. È autore di oltre 3000 articoli divulgativi e circa 100 pubblicazioni scientifiche, ha condotto più di tremila conferenze e sono numerose le sue apparizioni in televisione. È stato anche consigliere scientifico di Ispra (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale-Sistema Nazionale Protezione Ambiente) ed è Climate Pact Ambassador dell’Unione Europea. Il nome di Luca Mercalli entra, così a far parte dell’albo d’oro del premio giornalistico intitolato alla memoria dello scrittore e critico letterario cortonese, il cui prestigio ha assunto una rilevanza di carattere nazionale. Nel 2012 fu assegnato alla presidentessa del Fai, Ilaria Borletti Buitoni, nel 2013, andò all’archeologo e storico dell’arte Salvatore Settis. E ancora al filosofo ed ex sindaco di Venezia Massimo Cacciari (2014), alla giornalista tv Milena Gabanelli (2015), alla presidentessa del Wwf Donatella Bianchi (2016), al geologo e primo ricercatore del Cnr Mario Tozzi (2017), allo scrittore e scultore del legno Mauro Corona (2018), allo scrittore e giornalista Ferruccio De Bortoli (2019), al presidente del gruppo Aboca, Valentino Mercati (2020), allo storico dell’arte, accademico e saggista Tomaso Montanari (2021) e al presidente del Parco nazionale delle foreste casentinesi, Luca Santini (2022) . Il premio è nato per volontà della Fondazione Nicodemo Settembrini, oggi presieduta dalla nipote Paola Raffaelli, d’intesa con il comune di Cortona e l’Accademia degli Arditi.