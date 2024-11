Premio Giuliano Pini. Studenti in sfida

Si rinnova l’appuntamento con il "Premio Giuliano Pini", il concorso ideato, voluto e organizzato fin dal 2017 dagli assessorati all’istruzione e alla cultura del Comune di Cavriglia, in collaborazione con il Museo Mine e grazie al patrocinio della Regione Toscana. "Mutar d’Ale" il titolo della manifestazione che richiama un’antologia italiana per le scuole medie, pubblicata nel 1962 dall’editore Remo Sandron di Firenze e a cui l’allora giovane artista collaborò illustrando molti testi di poesia e prosa. L’iniziativa, rivolta agli studenti per valorizzare, promuovere e dare visibilità ai giovani quali artisti emergenti e all’arte contemporanea, nel tempo ha superato per notorietà e partecipazione i confini della vallata. Quest’anno taglierà il traguardo dell’ottava edizione, diventando uno degli eventi di spicco delle celebrazioni dei 90 anni dalla nascita del maestro particolarmente legato al territorio cavrigliese. Basti ricordare che l’amministrazione comunale nel 2014 ha intitolato a Pini la Sala della Giunta, alcune sue opere sono esposte nel municipio e nel foyer del Teatro e nella Biblioteca dedicata ad un’altra icona del comprensorio, Venturino Venturi, possono essere consultati volumi tematici su arte, musica, fotografia, archeologia, oltre a testi teatrali che costituiscono il Fondo Pini a testimonianza dei poliedrici interessi del pittore. Il contest, che anche nel 2025 ha consolidato la partnership con il Liceo Artistico dell’IIS "Benedetto Varchi" di Montevarchi, prevede due sezioni: la prima riservata agli alunni delle secondarie di I grado degli Istituti Comprensivi del Valdarno aretino e fiorentino, con premiazione a febbraio; la seconda destinata agli allievi dei Licei Artistici d’Italia che approderà alla conclusione il 30 maggio dell’anno venturo.SCUOILE