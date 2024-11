Premio Clessidra per gli sportivi. Graziani e Carboni, aretini sul podio

Il teatro dei Ricomposti di Anghiari è pronto per aprire il suo sipario questo pomeriggio (inizio alle 18.30) ai campioni del passato e attuali dello sport in occasione del premio nazionale "La Clessidra", giunto alla XV edizione e organizzato da Sauro Giorni, Alessio Scarscelli e Gionata Graziotti, che hanno assegnato i riconoscimenti a una "rosa" di tutto rispetto. "Primi sul campo, primi nel cuore è il filo conduttore di quest’anno – precisa Giorni – che poi verrà sviluppato nel talk-show condotto da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci.

Vi saranno storie interessanti e altre che hanno visto i campioni coinvolti in circostanze della vita meno gradevoli. Negli ultimi anni, il calcio non è più la disciplina in esclusiva: ci siamo allargati ad altre, che ci hanno regalato assi e personaggi diventati poi simboli, coinvolgendo le società di riferimento presenti in vallata". Non a caso, "La Clessidra" alla carriera verrà consegnata alla campionessa olimpica e mondiale di canoa, Iosefa Idem e all’ex pallavolista Andrea Zorzi, cardine della Nazionale campione del mondo e di quel gruppo ribattezzato "generazione di fenomeni".

Il calcio avrà il suo ampio spazio con una nutrita schiera di calciatori che tempi addietro infiammavano le platee: gli aretini Francesco Graziani e Amedeo Carboni, gli ex juventini Massimo Bonini e Michele Padovano e Simone Farina, elogiato anche in sede europea per aver denunciato un tentativo di combine dal quale si è dissociato.

A ognuno di essi andrà un riconoscimento speciale come – in ambito giovanile – al 20enne centrocampista Tommaso Berti, che si sta mettendo in evidenza nel campionato di Serie B con il Cesena.

C’è anche un allenatore, l’umbro Federico Turriziani, professionista in Canada e ci sono due giornalisti di Sky ai quali andrà il premio "Piero della Francesca": Gianluca Di Marzio e Federica Masolin, volto noto per aver commentato pallavolo, calcio e Formula Uno.

Previsto il tutto esaurito al teatro, come d’altronde è avvenuto anche in passato, vista la caratura degli ospiti. La cena di gala a Sansepolcro concluderà la parentesi: "Portiamo avanti questo evento con entusiasmo con la consapevolezza di fare qualcosa in favore del territorio. Lo facciamo da Anghiari, uno dei borghi più belli della Toscana e d’Italia, che sta rispondendo in maniera estremamente positiva", ha concluso Sauro Giorni.